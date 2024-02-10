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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» на 90+7-й минуте

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» на 90+7-й минуте
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Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток главного арбитра Сэмюэля Барротта прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась победой лондонцев — 2:1

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Грос – 17'     1:1 Сарр – 61'     2:1 Джонсон – 90+7'    

Первый гол в матче был забит на 16-й минуте. Полузащитник «Брайтона» Паскаль Грос реализовал 11-метровый удар. Лондонцы отыгрались благодаря голу сенегальского полузащитника Папе Матара Сарра на 61-й минуте. Победу хозяевам принёс гол Бреннана Джонсона на 90+7-й минуте встречи.

После этой игры в активе «Тоттенхэма» стало 47 очков. Подопечные Ангелоса Постекоглу расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брайтон» с 35 очками находится на восьмом месте.

Турнирная таблица АПЛ
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