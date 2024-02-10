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«Реал Сосьедад» проиграл «Осасуне», Захарян был заменён во втором тайме

«Реал Сосьедад» проиграл «Осасуне», Захарян был заменён во втором тайме
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В матче 24-го тура испанской Примеры встречались «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мерой Эскудеросом. Игра началась в 18:15 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный мяч был забит на 49-й минуте, когда Хон Монкайола навесил с угла поля, где Анте Будимир выиграл борьбу за позицию у Игоря Субельдии и головой расстрелял Алекса Ремиро. Отметим, что за «Реал Сосьедад» играет российский полузащитник Арсен Захарян, который появился в матче с первых минут и был заменён на 62-й минуте.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент после 24 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на седьмом месте с 37 очками. «Осасуна» находится на 11-й строчке с 29 очками.

Испания - Примера . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Будимир – 49'    
Турнирная таблица Примеры сезона-2023/2024
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