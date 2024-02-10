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«Брентфорд» на выезде обыграл «Вулверхэмптон», «Фулхэм» уверенно разобрался с «Борнмутом»

«Брентфорд» на выезде обыграл «Вулверхэмптон», «Фулхэм» уверенно разобрался с «Борнмутом»
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Завершились три матча 24-го тура английской Премьер-лиги. В одном из них «Брентфорд» на выезде уверенно переиграл «Вулверхэмптон». Голами в составе лондонской команды отметились полузащитник Кристиан Нёргор и нападающий Айван Тони.

На данный момент «Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков после 23 матчей. «Вулверхэмптон», в свою очередь, располагается на 10-й строчке, имея 32 очка в активе по итогам 24 туров.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 2
Брентфорд
Лондон
0:1 Нёргор – 35'     0:2 Тони – 77'    

В ещё одном матче игрового дня «Фулхэм» на домашнем стадионе без проблем разобрался с «Борнмутом» — 3:1. «Дачники» уже к перерыву вели с преимуществом в два мяча — голы забивали Бобби де Кордова-Рид и Родриго Мунис. Во второй половине встречи Мунис оформил дубль, а «Борнмут» ответил голом Маркоса Сенеси.

«Фулхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков после 24 матчей. «Борнмут», в свою очередь, располагается на 13-й строчке, имея 25 очков в активе по итогам 23 туров.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 де Кордова-Рид – 5'     2:0 Мунис – 36'     2:1 Сенеси – 50'     3:1 Мунис – 52'    

В ещё одной игре «Лутон», пребывающий в хорошей форме, на родном стадионе был бит «Шеффилдом» — 1:3. Победу гостям принесли точные удары Кэмерона Арчера, Джеймса Макэйти и Вини Соузы.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 3
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Арчер – 30'     0:2 Макэйти – 36'     1:2 Моррис – 52'     1:3 Соуза – 72'    
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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