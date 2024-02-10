Матч «Байер» — «Бавария» был задержан из-за того, что фанаты закидали поле предметами

Матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» — «Бавария» (0:0 был задержан из-за того, что болельщики закидали поле различными предметами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, немецкие болельщики выразили своё недовольство Немецким футбольным союзом и слухами о возможном привлечении сторонних инвесторов из Саудовской Аравии. Именно поэтому болельщики закидали футбольное поле теннисными мячами, конфетами и другими различными предметами. Ранее эта акция была проведена в матчах Бундеслиги «Унион» — «Вольфсбург» (1:0) и «Боруссия» М — «Дармштадт» (0:0).

На данный момент лидером чемпионата Германии является леверкузенский «Байер», у которого 52 очка, а его ближайший преследователь — мюнхенская «Бавария» с 50 очками. Далее располагаются «Штутгарт» и «Боруссия» Д (у обеих команд по 40 очков).