Клопп — о победе «Ливерпуля» над «Бёрнли»: сложная игра со странными обстоятельстами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе в матче 24-го тура АПЛ с «Бёрнли» (3:1).

«Я могу представить, что сейчас чувствует Венсан Компани, потому что они сделали много хороших вещей и доставили нам много неудобств. Но в целом, кроме первых 15 минут, когда мы торопились, у них были контратаки и моменты, и это было проблемой. Потом мы успокоились и забили прекрасные голы.

В перерыве мы знали, что нам нужно делать. Мы контролировали ситуацию, но, конечно, нам пришлось заменить Трента Александера-Арнольда, и у нас не хватает защитников. Кёртис Джонс сыграл невероятно хорошо, как и Харви Эллиотт, когда вышел на поле.

Это была сложная игра со странными обстоятельствами. Просто с учётом того, что всё произошло: выбывшие игроки, отсутствие вратаря, это был идеальный день — за исключением, конечно, ситуации с Трентом», — приводит слова Клоппа ВВС.

На данный момент после 24 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на первом месте с 54 очками. «Бёрнли» находится в зоне вылета, на 19-й строчке с 13 очками.