Стало известно, когда Рюдигер вернётся в состав мадридского «Реала» после травмы

В мадридском «Реале» ожидают возвращение защитника команды Антонио Рюдигера через две недели, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что Рюдигер получил мышечное повреждение бедра и поэтому не может помочь команде в матче 24-го тура испанской Примеры с «Жироной» (1:0), который проходит в данный момент. Немецкий защитник выступает за «Королевский клуб» с лета 2022 года, когда перешёл свободным агентом из «Челси».

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Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2023/2024 возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 58 очков за 23 матча. «Жирона» занимает второе место, заработав 56 очков.