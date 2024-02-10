«Реал» разгромил «Жирону» в матче Ла Лиги и оторвался от неё на пять очков

Завершился матч 24-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Реалу» удалось разгромить своего соперника.

«Реал» вышел вперёд уже на шестой минуте. Голом отметился Винисиус Жуниор. На 35-й минуте Джуд Беллингем увеличил преимущество своей команды. Спустя девять минут после начала второго тайма Беллингем оформил дубль. На 61-й минуте Родриго Гоэс забил четвёртый мяч в ворота Пабло Гассаниги. Матч так и завершился — 4:0.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 61 очко за 24 матча. «Жирона», в свою очередь, находится на второй строчке, заработав 56 очков.