«Ньюкасл» в упорной борьбе переиграл «Ноттингем» в матче 24-го тура АПЛ

Завершилась встреча 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали победу — 3:2.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс. На 26-й минуте экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга забил ответный мяч. На 44-й минуте защитник Фабиан Шер вновь вывел «сорок» вперёд», однако уже на 45+6-й минуте Каллум Хадсон-Одои сделал счёт 2:2. На 67-й минуте Гимарайнс оформил дубль и принёс победу своей команде.

После этой победы в активе «Ньюкасла» стало 36 очков. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Ноттингем» с 21 очком находится на 16-й строчке.