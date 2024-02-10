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«Ньюкасл» в упорной борьбе переиграл «Ноттингем» в матче 24-го тура АПЛ

«Ньюкасл» в упорной борьбе переиграл «Ноттингем» в матче 24-го тура АПЛ
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Завершилась встреча 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Гости одержали победу — 3:2.

Англия - Премьер-лига . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гимарайнс – 10'     1:1 Эланга – 26'     1:2 Шер – 43'     2:2 Хадсон-Одои – 45+6'     2:3 Гимарайнс – 66'    

Счёт в матче на 10-й минуте открыл бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс. На 26-й минуте экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга забил ответный мяч. На 44-й минуте защитник Фабиан Шер вновь вывел «сорок» вперёд», однако уже на 45+6-й минуте Каллум Хадсон-Одои сделал счёт 2:2. На 67-й минуте Гимарайнс оформил дубль и принёс победу своей команде.

После этой победы в активе «Ньюкасла» стало 36 очков. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Ноттингем» с 21 очком находится на 16-й строчке.

Турнирная таблица АПЛ
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