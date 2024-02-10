Киммих: в игре «Баварии» мало признаков радости, творчества, лёгкости и свободы

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался об игре клуба из Мюнхена после поражения в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (0:3).

«Тренер хорошо нас подготовил. У каждого из нас должна быть возможность время от времени играть по другой системе.

В нашей игре мало признаков радости, творчества, лёгкости и свободы. Нам очень трудно создавать моменты. При этом мы слишком много пропускаем», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

После этой победы «Байер» упрочил своё лидерство в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В активе подопечных Хаби Алонсо стало 55 очков. Мюнхенская «Бавария» с 50 очками находится на втором месте.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В этом сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.