Стало известно, какие условия контракта предлагают Мбаппе в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с нападающим команды Килианом Мбаппе.

Как сообщает El Chiringuito TV, у Мбаппе есть предложение от парижского клуба по продлению контракта на два сезона по €80 млн за каждый.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал».

Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ: