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Стало известно, какие условия контракта предлагают Мбаппе в «ПСЖ»

Стало известно, какие условия контракта предлагают Мбаппе в «ПСЖ»
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«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с нападающим команды Килианом Мбаппе.

Как сообщает El Chiringuito TV, у Мбаппе есть предложение от парижского клуба по продлению контракта на два сезона по €80 млн за каждый.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал».

Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

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Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ:

Россия - Премьер-Лига - 2006 . 10-й тур
11 июля 2006, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо
Москва
1:0 Билялетдинов – 22'     2:0 Лоськов – 42'    
Удаления: Кингстон – 44' / нет
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