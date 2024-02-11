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Фанаты «Црвены Звезды» размахивали российскими флагами на трибунах во время матча

Фанаты «Црвены Звезды» размахивали российскими флагами на трибунах во время матча
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Болельщики «Црвены Звезды» размахивали российскими флагами во время матча 20-го тура сербской Суперлиги с «Вождовацом» (2:1) на домашнем стадионе.

На фото видно, что болельщики сербской команды размахивали российскими флагами, устраивали пиро-шоу, а затем выложили из бумаги герб московского «Спартака».

На данный момент после 20 сыгранных матчей сербской Суперлиги «Црвена Звезда» располагается на втором месте с 49 очками. «Вождовац» находится на седьмой строчке с 28 очками. Лидером чемпионата является «Партизан», который в своём активе имеет 50 очков.

Напомним, в марте состоится товарищеский матч сборных России и Сербии, который пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В минувшем году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

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