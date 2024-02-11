Лаутаро Мартинес подвёл итоги встречи с «Ромой» в Серии А

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал итоги выездного матча 24-го тура итальянской Серии А с «Ромой», в котором гости одержали победу со счётом 4:2.

«Ещё один замечательный матч для большой команды. Было важно правильно отреагировать на пропущенный гол. Наша быстрая реакция стала отличным сигналом. Благодарен болельщикам за поддержку! Продолжаем идти в том же духе!», — написал Лаутаро Мартинес в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провёл на поле во всех турнирах за клуб 30 матчей, в которых забил 22 гола и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

На данный момент «Интер» является лидером Серии А с 60 очками. В следующем матче в рамках 25-го тура чемпионата Италии миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной».

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