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Лаутаро Мартинес подвёл итоги встречи с «Ромой» в Серии А

Лаутаро Мартинес подвёл итоги встречи с «Ромой» в Серии А
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Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал итоги выездного матча 24-го тура итальянской Серии А с «Ромой», в котором гости одержали победу со счётом 4:2.

Италия - Серия А . 24-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 4
Интер М
Милан
0:1 Ачерби – 17'     1:1 Манчини – 28'     2:1 Эль-Шаарави – 44'     2:2 Тюрам – 49'     2:3 Анхелиньо – 56'     2:4 Бастони – 90+3'    

«Ещё один замечательный матч для большой команды. Было важно правильно отреагировать на пропущенный гол. Наша быстрая реакция стала отличным сигналом. Благодарен болельщикам за поддержку! Продолжаем идти в том же духе!», — написал Лаутаро Мартинес в своей социальной сети.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард провёл на поле во всех турнирах за клуб 30 матчей, в которых забил 22 гола и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

На данный момент «Интер» является лидером Серии А с 60 очками. В следующем матче в рамках 25-го тура чемпионата Италии миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной».

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