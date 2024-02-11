Тренер «ПСЖ» оценил готовность Мбаппе сыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем клуба Килиане Мбаппе, который остался на замене и не вышел на поле в матче 21-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (3:1).

«Мы не хотели рисковать. Он мог бы сыграть, если этот матч был бы финалом. Я думаю, что с его и с моей стороны было разумно проявить осторожность. В среду он, без сомнения, будет на 100% готов», — приводит слова Энрике AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил травму в матче Кубка Франции с «Брестом».

15 февраля «ПСЖ» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и 7 результативных передач.

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