Мбаппе впервые за 6 лет остался в запасе и не вышел на поле в матче Лиги 1 в составе «ПСЖ»

Нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе впервые с сезона 2017/18 остался в запасе и не вышел на поле в матче Лиги 1. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, 25-летний француз в третий раз за всё время выступлений за «ПСЖ» не вышел на поле, попав в заявку на игру чемпионата Франции. До этого игрок оставался в запасе команды в матчах с «Нантом» (ноябрь 2017-го) и с «Монако» (апрель 2018-го). Статистика не учитывает матчи, в которых Мбаппе не попал в заявку на матч из-за дисквалификации или травмы.

Напомним, Мбаппе получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции с «Брестом». Французский форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды.

В СМИ сообщалось, что повреждение игрока не является серьёзным, однако во встрече 21-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (3:1) француз не принял участия. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оставил лидера команды на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 30 мячей и отдал семь голевых передач.

«ПСЖ» после 21 тура лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 50 очков.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: