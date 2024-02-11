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Мбаппе впервые за 6 лет остался в запасе и не вышел на поле в матче Лиги 1 в составе «ПСЖ»

Мбаппе впервые за 6 лет остался в запасе и не вышел на поле в матче Лиги 1 в составе «ПСЖ»
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Нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе впервые с сезона 2017/18 остался в запасе и не вышел на поле в матче Лиги 1. Об этом сообщает Opta Sport.

Франция - Лига 1 . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Языджи – 6'     1:1 Рамуш – 10'     2:1 Алешандро – 17'     3:1 Коло Муани – 80'    

По информации источника, 25-летний француз в третий раз за всё время выступлений за «ПСЖ» не вышел на поле, попав в заявку на игру чемпионата Франции. До этого игрок оставался в запасе команды в матчах с «Нантом» (ноябрь 2017-го) и с «Монако» (апрель 2018-го). Статистика не учитывает матчи, в которых Мбаппе не попал в заявку на матч из-за дисквалификации или травмы.

Напомним, Мбаппе получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции с «Брестом». Французский форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды.

В СМИ сообщалось, что повреждение игрока не является серьёзным, однако во встрече 21-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (3:1) француз не принял участия. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оставил лидера команды на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 30 мячей и отдал семь голевых передач.

«ПСЖ» после 21 тура лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 50 очков.

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