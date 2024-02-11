Де Росси высказался о своём первом поражении во главе «Ромы» в матче Серии А с «Интером»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче с лидером чемпионата Италии «Интером» (2:4).

«Сегодня вечером мы играли в свой футбол. Если мы хотим играть как такие команды, как «Интер», мы никогда не сможем снизить свой уровень, иначе они вас накажут.

Первый тайм мы провели на равных с «Интером». Огорчён, конечно, что в итоге проиграли, потому что вполне могли сделать ничью. Но я горжусь нашими парнями, но надо подтягивать физическую сторону дела, потому что против таких команд, как «Интер», надо держать темп все 90 минут, нельзя расслабляться.

Я футболист, сын Спаллетти, который говорил, что когда проигрываешь, всегда нужно понимать, почему», – приводит слова Де Росси DAZN.

На данный момент «Рома» занимает пятую строчку в Серии А с 38 очками. В следующем матче в рамках 25-го тура чемпионата Италии миланскому клубу предстоит сыграть на выезде с «Фрозиноне».

Перед этим команду Де Росси ждёт выезд в Нидерланды, где команда в рамках стыковых матчей Лиги Европы встретится с «Фейеноордом». Матч состоится в четверг 15 февраля.

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