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Джуд Беллингем превзошёл достижение Дэвида Бекхэма в «Реале»

Джуд Беллингем превзошёл достижение Дэвида Бекхэма в «Реале»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал одним из героев матча 24-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (4:0). По ходу встречи британский хавбек отметился двумя забитыми мячами.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Таким образом, Беллингем записал в свой актив уже 20 голов и восемь результативных передач в 29 встречах за мадридский клуб. По количеству голов в «Реале» Джуд сравнялся с легендарным Дэвидом Бекхэмом, который также забил за всю карьеру в клубе 20 мячей, однако на это ему потребовалось целых 155 матчей. Тем самым Беллингем превзошёл своего именитого коллегу по количеству потребовавшихся матчей для достижения данного показателя результативности.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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