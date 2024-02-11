Александр Филимонов: не понимаю, зачем «Спартаку» понадобился Помазун, да ещё из ЦСКА

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнением относительно целесообразности усиления вратарской позиции в составе красно белых.

«Не считаю вратарскую позицию в «Спартаке» проблемной. Я думаю, что в клубе пытаются найти крайнего, мол, вся команда играет здорово, а голкиперы подводят. Это не так. Невыразительно выступает весь коллектив под руководством Гильермо Абаскаля. Не нужно валить всё на ворота, когда все остальные не лучше. Так что руководство ищет мозг не в том месте. Не понимаю, зачем вдруг понадобился Илья Помазун, да ещё из ЦСКА. Наверное, они хотят, чтобы снова было семь человек на одну позицию, как это случилось в 2003 году. Если и задумали кого-то купить, то сперва нужно от кого-то избавиться. Так что пусть этим занимается селекционная служба. Я не вижу необходимости менять одних на других», — сказал Филимонов «RT на русском».

Напомним, ранее появилась информация, что красно-белые заинтересованы в услугах 27-летнего Помазуна.

В нынешнем сезоне Помазун на правах аренды выступает за екатеринбургский «Урал». Голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место.