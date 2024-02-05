Корнеев: у «Спартака» есть проблемы с вратарями, но лучше никого не брать, чем Помазуна

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев заявил, что «Спартаку» лучше никого не брать, чем покупать голкипера армейцев Илью Помазуна.

«В чём Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака»? Проблема с вратарями у «Спартака» есть, но если речь идёт о Помазуне, то лучше никого не брать. Да, можно взять Агкацева, это сильный вратарь», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между московскими «Спартаком» и ЦСКА по трансферу голкипера Помазуна находятся на достаточно продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка, возможно, будет оформлена уже в ближайшее время, а сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале».