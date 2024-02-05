Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев: у «Спартака» есть проблемы с вратарями, но лучше никого не брать, чем Помазуна

Корнеев: у «Спартака» есть проблемы с вратарями, но лучше никого не брать, чем Помазуна
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев заявил, что «Спартаку» лучше никого не брать, чем покупать голкипера армейцев Илью Помазуна.

«В чём Помазун сильнее нынешних вратарей «Спартака»? Проблема с вратарями у «Спартака» есть, но если речь идёт о Помазуне, то лучше никого не брать. Да, можно взять Агкацева, это сильный вратарь», — сказал Корнеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры между московскими «Спартаком» и ЦСКА по трансферу голкипера Помазуна находятся на достаточно продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка, возможно, будет оформлена уже в ближайшее время, а сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале».

Материалы по теме
Экс-тренер вратарей ЦСКА: Помазун сильнее нынешних голкиперов «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android