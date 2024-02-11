Не входящий в топ-10 бомбардиров Ла Лиги Левандовски — лучший по числу ожидаемых голов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски занимает первое место в чемпионате Испании по числу ожидаемых голов (xG). У польского форварда эта цифра достигла показателя 12,68, однако на деле он забил всего лишь девять голов и даже не входит в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

Лучшим бомбардиром Ла Лиги является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, забивший 16 голов за 21 матч. У Левандовского, напомним, за такое же количество матчей девять мячей. Столько же голов у идущих в гонке бомбардиров на 9–10 местах Саму Омородиона и Горки Гурусеты. Однако футболисты «Алавеса» и «Атлетико» Бильбао не только затратили меньшее количество времени на эти мячи, но также не имеют в своей статистике голов с пенальти, когда как у Левандовского таких два.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 23 гола в 34 матчах.