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Не входящий в топ-10 бомбардиров Ла Лиги Левандовски — лучший по числу ожидаемых голов

Не входящий в топ-10 бомбардиров Ла Лиги Левандовски — лучший по числу ожидаемых голов
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски занимает первое место в чемпионате Испании по числу ожидаемых голов (xG). У польского форварда эта цифра достигла показателя 12,68, однако на деле он забил всего лишь девять голов и даже не входит в топ-10 лучших бомбардиров турнира.

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Гранада
Гранада
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Лучшим бомбардиром Ла Лиги является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, забивший 16 голов за 21 матч. У Левандовского, напомним, за такое же количество матчей девять мячей. Столько же голов у идущих в гонке бомбардиров на 9–10 местах Саму Омородиона и Горки Гурусеты. Однако футболисты «Алавеса» и «Атлетико» Бильбао не только затратили меньшее количество времени на эти мячи, но также не имеют в своей статистике голов с пенальти, когда как у Левандовского таких два.

Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 23 гола в 34 матчах.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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