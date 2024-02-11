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«Победить «Барселону» сложно, но не невозможно». Тренер «Гранады» — о предстоящем матче

«Победить «Барселону» сложно, но не невозможно». Тренер «Гранады» — о предстоящем матче
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Главный тренер «Гранады» Александер Медина высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Гранада
Гранада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чтобы победить «Барселону», мы должны быть близки к совершенству и показать свою лучшую игру во всех смыслах. Это одна из лучших команд лиги, обладающая молодым и универсальным составом с отличным подбором в атаке. «Гранаде» нужно сыграть с большой концентрацией, интенсивностью и порядком. Провести идеальный матч и выиграть у «Барселоны» – это сложная, но не невозможная задача. Это команда, у которой есть вещи, которыми мы можем воспользоваться», — приводит слова Медины AS.com.

Матч между «Барселоной» и «Гранадой» состоится сегодня, 11 февраля. Начало в 23:00 мск.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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