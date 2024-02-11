Энрике: спокойно, «ПСЖ» будет в идеальном состоянии к матчу ЛЧ с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике призвал болельщиков французского клуба не волноваться перед грядущим матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом Сосьедад». Встреча состоится 14 февраля.

«Я вижу большую напряжённость в отношении Лиги чемпионов. Однако речь должна идти не о напряжении, а о том, чтобы играть матчи конкурентоспособно и получать удовольствие от этого соревнования.

Вот уже две недели мы говорим только о Лиге чемпионов по телевизору! Спокойно, спокойно! Команда будет в идеальном состоянии, они готовы», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Напомним, матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.