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Энрике: спокойно, «ПСЖ» будет в идеальном состоянии к матчу ЛЧ с «Реалом Сосьедад»

Энрике: спокойно, «ПСЖ» будет в идеальном состоянии к матчу ЛЧ с «Реалом Сосьедад»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике призвал болельщиков французского клуба не волноваться перед грядущим матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Реалом Сосьедад». Встреча состоится 14 февраля.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я вижу большую напряжённость в отношении Лиги чемпионов. Однако речь должна идти не о напряжении, а о том, чтобы играть матчи конкурентоспособно и получать удовольствие от этого соревнования.

Вот уже две недели мы говорим только о Лиге чемпионов по телевизору! Спокойно, спокойно! Команда будет в идеальном состоянии, они готовы», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Напомним, матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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