Тренер «ПСЖ» Луис Энрике — о травме Мбаппе: Килиан готов играть

Главный тренер «Пари Сен-Жерман» Луис Энрике высказался о травме нападающего своей команды Килиана Мбаппе.

«Да, Килиан будет здесь завтра, он готов играть. Сегодня Мбаппе не тренировался, мы решили не рисковать», — приводит слова Энрике журналист Адриан Гренье в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 25-летний нападающий получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции с «Брестом». Французский форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.