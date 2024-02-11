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«Это больно». Игрок «Баварии» Кейн — о разгромном поражении от «Байера»

«Это больно». Игрок «Баварии» Кейн — о разгромном поражении от «Байера»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о минувшем матче 21-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером», в котором мюнхенский клуб проиграл со счётом 0:3.

Германия - Бундеслига . 21-й тур
10 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 Станишич – 18'     2:0 Гримальдо – 50'     3:0 Фримпонг – 90+5'    

«Мы плохо контролировали мяч. Думаю, что в первом и даже втором тайме мы хорошо прессинговали, но очень быстро отдавали им мяч. Это позволило «Байеру» набрать обороты.

В заключительной трети мы были не очень хороши в индивидуальных дуэлях. Также сегодня не было последнего паса, так что с точки зрения владения мячом игра действительно получилась разочаровывающей.

Сейчас мы отстаём на пять очков, но впереди ещё много матчей. Это больно, мы хотели другого результата, но нам необходимо сосредоточиться, во-первых, на Лиге чемпионов, во-вторых, на следующей игре чемпионата», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Напомним, после 21 тура чемпионата Германии «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. После аналогичного количества матчей Бундеслиги «Байер» заработал 55 очков и располагается на первой строчке.

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