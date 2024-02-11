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Защитник «Зенита» Караваев ответил, насколько реализовал себя

Защитник «Зенита» Караваев ответил, насколько реализовал себя
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев считает, что реализовал себя примерно на 70%.

«Насколько я себя реализовал? Есть куда расти. Может, процентов на 70. Вот эти 30, наверное, ещё лежат (смеётся). Может быть, ещё получится. Как говорится, после 30 откроются новые чакры», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Вячеслав Караваев провёл 12 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на счету защитника четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).

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