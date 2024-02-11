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Веденеев: не знаю, как у Сутормина получится в «Сочи», — он не играл практически три года

Веденеев: не знаю, как у Сутормина получится в «Сочи», — он не играл практически три года
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Бывший футболист Сергей Веденеев прокомментировал информацию об аренде нападающего «Зенита» Алексея Сутормина в «Сочи».

«У «Зенита» и так перебор с защитниками и полузащитниками. Так что аренда Алексея выгодна для всех. Сутормин — игрок глубокого запаса. Не знаю, как у него получится в «Сочи». Он не играл практически три года. Играть в «Сочи» наверняка будет, но вопрос как. Надо втянуться, набрать форму, привыкнуть к партнёрам», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Алексей Сутормин провёл семь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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