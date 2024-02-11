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В «Зените» подтвердили информацию об аренде Сутормина в «Сочи»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Алексей Сутормин отправится в аренду в «Сочи».

«Новости об аренде Сутормина в «Сочи» правдивы. Алексей в пути на сборы новой команды», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Сочи» согласовали аренду игрока до конца сезона. У сочинцев не будет права выкупа игрока.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Алексей Сутормин провёл семь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).