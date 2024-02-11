Олич: давно не видел Газзаева, разговаривали по телефону год назад

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич заявил, что давно не видел Валерия Газзаева, под чьим руководством играл в стане армейцев.

«На Кубке Легенд неважно, кто тренер. Мне сказали, что Газзаев был тренером на последней игре, когда играли с «Локомотивом». Я был тогда в сборной, поэтому не мог приехать. Я давно его не видел. Может, год назад мы разговаривали по телефону», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. За этот период хорватский нападающий принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 14 результативными передачами. В течение своей игровой карьеры Олич также выступал за мюнхенскую «Баварию», «Гамбург», «Вольфсбург». В составе «Баварии» хорватский футболист сыграл в 80 матчах во всех соревнованиях, в которых он забил 23 гола и сделал 13 ассистов.

С марта по июнь 2021 года Олич работал в качестве тренера ЦСКА. На текущий момент Ивица является ассистентом тренера в сборной Хорватии.