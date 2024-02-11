Ивица Олич: прошло почти 20 лет, но победа с ЦСКА в Кубке УЕФА навсегда в моей памяти

Бывший футболист московского ЦСКА Ивица Олич вспомнил победу армейцев в Кубке УЕФА. ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/2005, в финале обыграв португальский «Спортинг» (3:1).

«Через год 20 лет победы в Кубке УЕФА? Уже 20 лет прошло?! Время быстро летит! Этот момент никогда не будет забыт. После этого я ещё играл в Германии на самом высоком уровне, играл в Лиге чемпионов. Но никогда больше не выигрывал.

Я знаю, насколько это тяжело, чтобы ты сыграл до конца и выиграл турнир. Для меня это самый важный клубный трофей. Уже почти 20 лет прошло, но этот момент в памяти навсегда. Наша команда была самой лучшей, когда я здесь играл — мы выигрывали практически всё», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.