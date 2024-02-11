Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Кокшаров заключил соглашение с европейским агентством

Игрок «Краснодара» Кокшаров заключил соглашение с европейским агентством
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров заключил соглашение с европейским агентством Pro transfer, сообщает Nogomania.

По информации источника, это агентство ведёт дела с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко и сейчас будет заниматься вопросами дальнейшей карьеры Кокшарова. Кроме того, игрок краснодарской команды имеет словенское гражданство и в будущем может выступать за национальную команду этой страны.

19-летний Александр является воспитанником «Краснодара». Александр присоединился к основной команде этим летом и сыграл за «быков» восемь матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и одной голевой передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 300 тыс. Кроме того, футболист заигран за сборную России до 21 года.

Материалы по теме
Игрок «Краснодара» Кокшаров рассказал, как относится к сравнению с Холандом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android