Игрок «Краснодара» Кокшаров заключил соглашение с европейским агентством

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров заключил соглашение с европейским агентством Pro transfer, сообщает Nogomania.

По информации источника, это агентство ведёт дела с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко и сейчас будет заниматься вопросами дальнейшей карьеры Кокшарова. Кроме того, игрок краснодарской команды имеет словенское гражданство и в будущем может выступать за национальную команду этой страны.

19-летний Александр является воспитанником «Краснодара». Александр присоединился к основной команде этим летом и сыграл за «быков» восемь матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и одной голевой передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 300 тыс. Кроме того, футболист заигран за сборную России до 21 года.