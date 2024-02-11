Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Кокорина отреагировал на признание нападающего лучшим игроком года на Кипре

Агент Кокорина отреагировал на признание нападающего лучшим игроком года на Кипре
Комментарии

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал новость о признании нападающего лучшим игроком года на Кипре. Ранее российский форвард был признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК).

«Показатели Кокорина на Кипре говорят сами за себя. Люди, которые принимали решение назвать Александра лучшим игроком чемпионата, знают больше. Для меня его показатели говорят о том, что такое звание он получил заслуженно. Игрок уровня Кокорина помогает привлекать больше интереса к чемпионату Кипра, чем было бы без него», — сказал Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Кокорин признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android