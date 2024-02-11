Агент Кокорина отреагировал на признание нападающего лучшим игроком года на Кипре

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Ариса» Александра Кокорина, прокомментировал новость о признании нападающего лучшим игроком года на Кипре. Ранее российский форвард был признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК).

«Показатели Кокорина на Кипре говорят сами за себя. Люди, которые принимали решение назвать Александра лучшим игроком чемпионата, знают больше. Для меня его показатели говорят о том, что такое звание он получил заслуженно. Игрок уровня Кокорина помогает привлекать больше интереса к чемпионату Кипра, чем было бы без него», — сказал Тимофей Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.