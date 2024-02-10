Кокорин признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК). Об информирует пресс-служба команды из Лимасола.

Отметим, что Кокорин также попал в символическую сборную года. В то же время «Арис» на церемонии вручения наград EAK получил приз как лучшая команда 2023 года.

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но на правах аренды выступает за «Арис». В прошлом сезоне россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а также помог «Арису» впервые стать чемпионом страны. В сентябре 2023 года итальянский клуб вновь отдал Александра в аренду в команду из Лимасола. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 21 матче за киприотов во всех официальных турнирах, отметился пятью голами и двумя ассистами.