Каманцев: двое судей и один ассистент не уложились в норматив, им нужно пересдать тест

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что двое судей и один ассистент не уложились в нормативы.

«В этом году судьи для допуска к работе в чемпионате России проходят более сложный тест по физической подготовке, чем раньше. В целом результаты внушают большой оптимизм департаменту судейства, потому что арбитры сейчас находятся в лучшей форме за многие годы.

Но, действительно, Алексей Амелин, Ян Бобровский и ассистент Владислав Назаров не уложись в норматив. Наверное, в прошлом году, когда тест был проще, они бы прошли тестирование успешно, но наши требования к физической форме судей продолжают возрастать. Им нужно ещё немного поработать и пересдать тест через месяц», — приводит слова Каманцева Sport24.

Напомним, матчи Российской Премьер-Лиги возобновятся в марте. На данный момент после 18 сыгранных матчей чемпионата лидером является «Краснодар» с 38 очками. Ближайшие преследователи: «Зенит» (36) и «Динамо» (32).