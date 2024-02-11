«Лион» победил «Монпелье» и другие результаты матчей 21-го тура Лиги 1

Только что завершились очередные матчи 21-го тура французской Лиги 1, которые были запланированы на 11 февраля.

Их результаты представлены ниже:

«Лорьян» — «Реймс» — 2:0

«Клермон» — «Брест» — 1:1

«Тулуза» — «Нант» — 1:2

«Монпелье» — «Лион» — 1:2

Сегодня днём завершился ещё один матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Ренн» одержал победу со счётом 1:0.

Также 11 февраля состоится игра 21-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Монако». Она пройдёт в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Начало предстоящего матча запланировано на 22:45 по московскому времени.