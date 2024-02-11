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«Лион» победил «Монпелье» и другие результаты матчей 21-го тура Лиги 1

«Лион» победил «Монпелье» и другие результаты матчей 21-го тура Лиги 1
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Только что завершились очередные матчи 21-го тура французской Лиги 1, которые были запланированы на 11 февраля.

Их результаты представлены ниже:

«Лорьян» — «Реймс» — 2:0

Франция - Лига 1 . 21-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
2 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Бамба – 69'     2:0 Бакайоко – 86'    

«Клермон» — «Брест» — 1:1

Франция - Лига 1 . 21-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
1 : 1
Брест
Брест
0:1 Лис-Мелу – 50'     1:1 Кьэ – 69'    
Удаления: Рашани – 87' / Бизот – 87'

«Тулуза» — «Нант» — 1:2

Франция - Лига 1 . 21-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тулуза
Тулуза
Окончен
1 : 2
Нант
Нант
0:1 Мохамед – 2'     0:2 Кадевере – 51'     1:2 Даллинга – 90+6'    

«Монпелье» — «Лион» — 1:2

Франция - Лига 1 . 21-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
1:0 Норден – 23'     1:1 Ляказетт – 74'     1:2 Какере – 82'    

Сегодня днём завершился ещё один матч 21-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. «Ренн» одержал победу со счётом 1:0.

Также 11 февраля состоится игра 21-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Монако». Она пройдёт в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера». Начало предстоящего матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Таблица Лиги 1
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