«Аталанта» разгромила «Дженоа», Миранчук отдал голевую передачу

Сегодня, 11 февраля, проходил матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуя (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Игра начался в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу команды из Бергамо. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте Марио Пашалич пасом нашёл на линии штрафной Шарля Де Кетеларе, который, не дав мячу опуститься на газон, с левой ноги отправил его в дальнюю девятку без шансов для вратаря. На 51-й минуте Руслан Малиновский у штрафной обыгрался с Милано Баделем и в касание с левой ноги разрядил свою пушку в ближнюю девятку. Но уже на 55-й минуте Тён Копмейнерс со штрафного пробил над стенкой в ближнюю девятк.

На 90+10-й минуте Пашалич покатил в штрафную на Миранчука, Алексей на замахе убрал игрока обороны и пробил с правой в ближний угол. Вратарь этот удар потащил, но отбил прямо на ногу Давиде Дзаппакосте. На 90+14-й минуте Эль Билал Туре после передачи Алексей Миранчука сделал счёт разгромным.

На данный момент после 23 сыгранных матчей итальянской Серии А «Аталанта» располагается на четвёртой строчке с 42 очками. «Дженоа» находится на 12-м месте с 29 очками.