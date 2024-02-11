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Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Нигерия — Кот-д'Ивуар: стартовые составы на финал Кубка африканских наций

Нигерия — Кот-д'Ивуар: стартовые составы на финал Кубка африканских наций
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В финале Кубка африканских наций встретятся сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара. Команды будут играть на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нигерия
1-й тайм
1 : 0
Кот-д'Ивуар
1:0 Трост-Эконг – 38'    

Стартовые составы:

Нигерия: Нвабили, Айна, Занузи Трост-Эконг, Аджайи, Бейсси, Оньека, Чуквезе, Айуоби, Осимхен, Лукман.

Кот-д'Ивуар: Я. Фофана, Конан, Коссуну, Орье, Н'Дика, Адингра, Сери, С. Фофана, Кессье, Градель, Аллер.

Напомним, Кубок африканских наций 2024 года проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является национальная команда Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7). Финальный матч состоится в воскресенье, 11 февраля.

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