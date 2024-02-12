«Арсенал» и «Челси» хотят подписать таланта из Ла Лиги

Лондонские «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в подписании вингера «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Оба клуба уже не первый раз отправляют своих скаутов за оценкой игры Уильямса, подтверждая его включение в список потенциальных приобретений предстоящим летом.

Гонка за подписанием Уильямса остаётся открытой, и, хотя пока ни один из клубов не сделал решительного шага вперёд, его качества как физически сильного и технически подкованного игрока могут стать настоящим украшением для АПЛ», – сказал Романо в интервью Caught Offside.

Напомним, действующее соглашение 21-летнего Уильямса с «Атлетиком» рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского игрока в € 50 млн.