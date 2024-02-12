Нигерия — Кот-д'Ивуар: Кессье сравнял счёт

В финале Кубка африканских наций встречаются сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара. Команды играют на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Игра началась в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте произошла подача от левого флажка на ближнюю штангу, после борьбы мяч полетел в центр, где Виллиам Трост-Эконг «продавил» Сержа Орье и головой отправил мяч в девятку ворот. На 63-й минуте матча произошла подача от левого флажка на дальнюю штангу, где совсем забыли Франка Кессье, который спокойно сравнял счёт.

Напомним, Кубок африканских наций 2024 года проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является национальная команда Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7). Финальный матч состоится в воскресенье, 11 февраля.