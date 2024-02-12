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Нигерия — Кот-д'Ивуар. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Кот-д'Ивуар выиграл домашний Кубок африканских наций, одержав волевую победу над Нигерией

Кот-д'Ивуар выиграл домашний Кубок африканских наций, одержав волевую победу над Нигерией
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В финале Кубка африканских наций встречались сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара. Команды играли на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу ивуарийцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте произошла подача от левого флажка на ближнюю штангу, после борьбы мяч полетел в центр, где Виллиам Трост-Эконг «продавил» Сержа Орье и головой отправил мяч в девятку ворот. На 63-й минуте матча произошла подача от левого флажка на дальнюю штангу, где забыли Франка Кессье, который спокойно сравнял счёт. На 81-й минуте Симон Адингра уверенно обыграл на скорости Олу Айну, прострелил во вратарскую, где Себастьян Аллер в борьбе смог просунуть ногу и срезал мяч в створ ворот.

Кубок африканских наций . Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 2
Кот-д'Ивуар
1:0 Трост-Эконг – 38'     1:1 Кессье – 62'     1:2 Аллер – 81'    

Напомним, Кубок африканских наций 2024 года проходил в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7).

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