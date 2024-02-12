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Президент «Барселоны» был в ярости после матча с «Гранадой» и бросался тарелками с ложи

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был разозлён результатом матча с «Гранадой» (3:3) в 24-м туре чемпионата Испании, сообщает Barça Universal в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника Лапору видели кричащим и выбрасывающим тарелки с выпечкой из президентской ложи.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на десять очков.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Гранада», в свою очередь, является аутсайдером чемпионата Испании. Команда занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, записав в свой актив 13 очков.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Сельтой». Матч состоится 17 февраля.

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