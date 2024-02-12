Головин забил важнейший гол во Франции! Россиянин напомнил о главной фишке Павлюченко

«Ницца» в таблице Лиги 1 удобно устроилась позади «ПСЖ». Парижане слишком далеко, зато в случае домашней победы над «Монако» команда Франческо Фариоли создала бы комфортный пятиочковый отрыв от «Бреста» и семиочковый – как раз от монегасков. Допустить такого гости не могли. И не допустили.

В начале игры Денису Закарии удался чудо-удар издали: рост Марцина Булки — 196 см, но даже такой гигант не смог дотянуться до пущенного примерно с 23 метров мяча.

Гол Дениса Закарии Фото: Кадр трансляции

На этом, правда, подвиги «Монако» в первом тайме закончились: дальше солировала «Ницца». Причём её тащером стал 40-летний Данте. Судя по его форме, закончит он явно не скоро. Во-первых, после розыгрыша углового бразильский защитник опасно пальнул ногой выше ворот. Во-вторых, со своей половины поля ветеран отправил закидушку в чужую штрафную на Мельвена Бара, которого срубил Тило Керер. Гаэтан Лаборде с 11-метрового был точен, а Филипп Кён прыгнул в другой угол.

В добавленное время случился самый опасный эпизод тайма. Эванн Гессан отобрал мяч на чужой половине поля, обошёл двоих соперников и с линии штрафной хлёстко пробил низом. Кён в падении спас, а попытку добить защитники заблокировали. Кстати, единственное, чем запомнился в первой половине встречи Александр Головин, — жёлтой карточкой за подножку и срыв атаки.

По игре «орлята» были гораздо бодрее — не зря они выше в таблице. Тем не менее уже во втором тайме их мощно приземлили на землю. Причём главный герой первого тайма Данте сыграл в этом ключевую роль. Сперва монегаски отличились идеальной реализацией, использовав и второй момент: Такуми Минамино подал в центр штрафной, где Данте и Жан-Клер Тодибо проспали Закарию. Швейцарец свободно вколотил головой второй гол. А затем Данте в жёстком подкате срубил Минамино. Судья Эрик Ваттеллье посмотрел видеоповтор и показал бразильцу красную. Шла 54-я минута.

Нарушение Данте Бонфина Фото: Кадр трансляции

Казалось, «Ницца» обречена. Тем более «Монако» плотно завладел мячом и не планировал его отдавать. В такой ситуации обычно выручают стандарты. Как раз угловой привёл к ответному голу: Морган Сансон закрутил, а Гессан прыгнул выше всех. И тут наконец-то проявил себя Головин! Исмаил Якобс завершил комбинацию монегасков ударом в дальний угол. Булка справился, но на добивании остановить Сашу было уже нереально.

Гол Александра Головина Фото: Кадр трансляции

На этом команды и закончили. Гус Хиддинк называл Романа Павлюченко «спящим гигантом»: за умение не выделяться и всё равно забить в самый важный момент. Сегодня таким же «спящим» стал Головин: совсем не сверкал и сделал результат.

Россиянин ушёл с поля на 80-й минуте. У него 40 касаний мяча, 22 точных паса из 27, 12 потерь владения, по неточному навесу и длинной передаче, три его фола и один на нём, а также один отбор и два выигранных единоборства из 12 плюс предупреждение. Ещё его пять раз обошли дриблингом. Sofascore, даже несмотря на гол, выдал Саше довольно среднюю оценку 6,8. Но это второстепенно — теперь «Монако» в топ-3 и позади «Ниццы» всего на очко.