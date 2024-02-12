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Французские фанаты трогательно попросили Мбаппе не уходить из «ПСЖ»

Французские фанаты трогательно попросили Мбаппе не уходить из «ПСЖ»
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Несколько сотен болельщиков «ПСЖ», присутствовавших в это воскресенье в тренировочном центре клуба в столице Франции, попросили Килиана Мбаппе по окончании его контракта не покидать Париж, сообщает CNews.

Фанаты воспользовались возможностью, чтобы поддержать и воодушевить свою команду перед матчем Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад», а также напомнить об их привязанности к Килиану Мбаппе. «Килиан в Париже!» — несколько раз скандировали они, чтобы побудить капитана французской команды продлить контракт с «ПСЖ». Явно тронутый этими аплодисментами Мбаппе поаплодировал болельщикам, затем поднял руку и приложил к груди на уровень сердца.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 30 мячей и отдал семь голевых передач.

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции

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