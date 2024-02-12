Лоськов: на первой тренировке Гисдоль спросил: «А «Локо» вообще что-нибудь выигрывал?»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался о приходе в клуб в 2021 году на должность главного тренера немецкого специалиста Маркуса Гисдоля.

«Если говорить о немецких специалистах, я просто в шоке был от тренера, который потом сбежал из «Локомотива». На первой тренировке Гисдоль спросил у нас с Олегом Пашининым: «А «Локомотив» вообще что-нибудь выигрывал в чемпионате?» Ты приехал работать в клуб — и даже не знаешь его историю! Я тогда вскипел: «Интернет откройте — почитайте «Википедию», если интересно». Тот же Николич, когда приехал, досконально знал всё: сколько у «Локо» медалей, кубков. Знал всех нас, помощников. Человек шёл профессионально работать, подготовился. А эти для чего приезжали? Отношение к клубу, к работе сразу стало понятно», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

54-летний немецкий тренер Маркус Гисдоль возглавил московский «Локомотив» в октябре 2021 года. 1 марта 2022 года специалист покинул железнодорожников по политическим причинам. Под его руководством красно-зелёные провели 12 матчей, в которых одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

12 февраля 2024 года экс-полузащитнику «Локомотива» и сборной России Дмитрию Лоськову исполняется 50 лет. Полностью интервью с Дмитрием Лоськовым читайте на «Чемпионате» в 12:00.