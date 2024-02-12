Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а с лета войдёт в штаб Карпина — источник

Российский полузащитник Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, договор будет подписан в ближайшие дни и рассчитан до окончания нынешнего сезона. Ранее у Дениса был разговор с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным на предмет их совместной работы в тренерском штабе клуба или сборной России.

Глушаков поиграет в составе «Ростова» остаток сезона, чтобы как следует влиться в команду и подготовить условия для работы в тренерском штабе.

Напомним, Глушаков покинул костромской «Спартак», сейчас он проходит зимние учебно-тренировочные сборы вместе с «Ростовом». В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).