Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а с лета войдёт в штаб Карпина — источник

Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а с лета войдёт в штаб Карпина — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, договор будет подписан в ближайшие дни и рассчитан до окончания нынешнего сезона. Ранее у Дениса был разговор с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным на предмет их совместной работы в тренерском штабе клуба или сборной России.

Глушаков поиграет в составе «Ростова» остаток сезона, чтобы как следует влиться в команду и подготовить условия для работы в тренерском штабе.

Напомним, Глушаков покинул костромской «Спартак», сейчас он проходит зимние учебно-тренировочные сборы вместе с «Ростовом». В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил Глушакова на весь второй тайм матча с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1).

Материалы по теме
Денис Глушаков: хочу снова играть в РПЛ, но о контракте с «Ростовом» не говорил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android