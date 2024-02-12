Дмитрий Лоськов рассказал, как отметит 50-летний юбилей на сборах «Локомотива»

Экс-полузащитник сборной России, тренер московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал, как планирует отметить свой юбилей. 12 февраля 2024 года Дмитрию исполняется 50 лет.

«Когда я только закончил играть, два года, пока не стал работать тренером в «Локомотиве», получалось отмечать день рождения с семьёй. А так, всё время на сборах. Это мой нормальный день рождения. Команда поздравляет, дарит вымпел с автографами. Последнее время дарили подстаканники РЖД. Такие, как были раньше в поездах. Разное дарят — часы «Локомотив», атрибутику клуба. У нас всех поздравляют, всем что-то дарят на день рождения. В этот раз мы начинаем третий сбор 13-го числа. Тогда и сделают коридор, побьют по спине ребята. Я уже опытный: прошу оператора, чтобы подснял. Потом смотрю, кто сильно бил, и в блокнотик записываю.

Я отношусь к возрасту по такому принципу: не уже 50, а ещё 50. Главное, как ты себя ощущаешь внутри, на сколько. Лет 10 можно скинуть точно, или даже 15. Бог меня уберёг от серьёзных травм в карьере. Пока всё хорошо. У меня был только мениск, а «кресты» и связки прошли мимо», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Экс-полузащитник Дмитрий Лоськов в составе московского «Локомотива» дважды становился чемпионом России. Также бывший хавбек трижды становился обладателем Кубка страны и два раза выигрывал национальный Суперкубок.

Полностью интервью с Дмитрием Лоськовым читайте на «Чемпионате» в 10:00.