Лоськов назвал двух самых недооценённых игроков «Локомотива» первой половины 2000-х

Бывший полузащитник «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрий Лоськов назвал двух самых недооценённых игроков железнодорожников первой половины 2000-х.

«Если навскидку, из молодых, то назову Пименова, Измайлова. Обоих травмы мучили. Проблема наших современных футболистов — мало кто обыгрывает один в один. А Измайлов умел и не боялся это делать. Шёл в обводку на двоих-троих соперников. Очень хорошо с мячом работал. Плюс рано уехал из «Локомотива». Хотя для себя, наверное, вовремя — поиграл в Португалии. У каждого своя судьба. Мало просто уехать — нужно ещё и в свою команду попасть. Тот же Билялетдинов уехал, и начинал в «Эвертоне» хорошо.

Но, я думаю, тут ещё и наша психология играет роль. Стоит несколько матчей здорово провести — и уже думаешь, что поймал бога за бороду. А там нужно каждый день доказывать, что ты лучший на этой позиции. Потому что голодных очень много — большая очередь стоит из футболистов, которые ждут своего шанса. И потом уже тебе нужно заново доказывать своё право на место в составе», — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.