«Трабзонспор» сделает новое предложение ЦСКА по Виктору Мендесу — 61saat

Турецкий «Трабзонспор» вновь предпримет попытку приобрести полузащитника московского ЦСКА Виктора Мендеса летом 2024 года, сообщает 61saat.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что турецкий клуб предложил за чилийца € 4 млн + € 2 млн в качестве бонусов, а также процент от последующей продажи. При этом «Трабзонспор» хотел разбить оплату на транши в течение нескольких лет. Данное предложение было отклонено.

Мендес является воспитанником чилийской «Эспаньолы», из которой перебрался в основную команду летом 2017 года в 18 лет. Летом 2022 года Мендес перешёл в ЦСКА, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне Виктор сыграл за красно-синих 21 матч во всех турнирах, в которых отметился лишь одним мячом. Рыночная стоимость чилийца составляет € 5 млн.