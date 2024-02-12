Гласнер, Флик и Лёв — в числе кандидатов на замену Тухеля у руля «Баварии»

Оливер Гласнер, Ханс-Дитер Флик и Йоахим Лёв находятся в числе кандидатов, среди которых руководство «Баварии» может выбрать тренера на замену Томасу Тухелю. Об этом сообщает журналист Марсель Мёллер в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сейчас «Бавария» рассматривает кандидатуру Гласнера, последним местом работы которого остаётся франкфуртский «Айнтрахт». Ранее австрийский специалист трудился в «Вольфсбурге» и ЛАСКе. Ханс-Дитер Флик и Йоахим Лёв работали во главе сборной Германии. Под руководством Лёва немцы выиграли чемпионат мира — 2014, а Флик покинул национальную команду в сентябре прошлого года. Ханс-Дитер уже возглавлял «Баварию», вместе с мюнхенцами он дважды становился чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Тухель работает в «Баварии» с марта 2023 года. В нынешнем сезоне после 21 тура мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на пять очков.