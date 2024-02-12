16-летний игрок «Барселоны» Ямал побил два рекорда по итогам матча с «Гранадой»

16-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал стал самым молодым игроком, оформившим дубль в истории испанской Ла Лиги, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, в матче 24-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (3:3) Ямал забил два гола.

Также сообщается, что Ямал является самым молодым игроком, которому удалось достичь отметки в 10 очков по системе «гол+пас». Ламину удалось сделать это в возрасте 16 лет и 213 дней.

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Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 33 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.