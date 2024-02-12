«Барселона» не смогла победить «Гранаду», несмотря на дубль Ямала

12 февраля прошёл матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» дома принимала «Гранаду». Встреча проводилась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Она завершилась ничейным результатом — 3:3.
На 15-й минуте Ламин Ямал вывел каталонцев вперёд. Под занавес первого тайма гости сравняли счёт. В их составе на 43-й минуте забил Рикард Санчес. На 60-й минуте Факундо Пельистри вывел «Гранаду» вперёд. Спустя три минуты Роберт Левандовски восстановил равновесие на табло. Но на 66-й минуте Игнаси Микель вновь вывел гостей вперёд. На 81-й минуте Ямал оформил дубль. Счёт вновь стал равным.
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. У подопечных Хави в активе 51 очко. «Гранада» продолжает бороться за выживание в подвале таблицы. В данный момент команда занимает 19-е место, имея на счету 13 очков.
- 12 февраля 2024
-
01:15
-
01:03
-
00:59
-
00:51
-
00:48
-
00:47
-
00:44
-
00:32
-
00:32
-
00:30
-
00:27
-
00:26
-
00:26
-
00:24
-
00:17
-
00:05
-
00:04
-
00:00
- 11 февраля 2024
-
23:48
-
23:43
-
23:41
-
23:36
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:02
-
22:53
-
22:52
-
22:43
-
22:34
-
22:26
-
22:19
-
22:16
-
22:15