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«Барселона» не смогла победить «Гранаду», несмотря на дубль Ямала

«Барселона» не смогла победить «Гранаду», несмотря на дубль Ямала
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12 февраля прошёл матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» дома принимала «Гранаду». Встреча проводилась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Она завершилась ничейным результатом — 3:3.

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 3
Гранада
Гранада
1:0 Ямал – 14'     1:1 Санчес – 43'     1:2 Пельистри – 60'     2:2 Левандовски – 63'     2:3 Микель – 66'     3:3 Ямал – 80'    

На 15-й минуте Ламин Ямал вывел каталонцев вперёд. Под занавес первого тайма гости сравняли счёт. В их составе на 43-й минуте забил Рикард Санчес. На 60-й минуте Факундо Пельистри вывел «Гранаду» вперёд. Спустя три минуты Роберт Левандовски восстановил равновесие на табло. Но на 66-й минуте Игнаси Микель вновь вывел гостей вперёд. На 81-й минуте Ямал оформил дубль. Счёт вновь стал равным.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. У подопечных Хави в активе 51 очко. «Гранада» продолжает бороться за выживание в подвале таблицы. В данный момент команда занимает 19-е место, имея на счету 13 очков.

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