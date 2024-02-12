Ивица Олич: приятно видеть «Краснодар» наверху турнирной таблицы

Бывший нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о выступлениях «Краснодара» в текущем сезоне. «Быки» под руководством Владимира Ивича завершили первый круг Российской Премьер-Лиги на первом месте в таблице.

«У «Краснодара» всегда была хорошая команда. На сегодня они заслуженно занимают высокое место, в прошлом году команда играла в свой лучший футбол. Было видно, что они в хорошем настроении. Учитывая, что всегда на первом месте был «Зенит», приятно видеть появление «Краснодара» наверху турнирной таблицы. Хочется посмотреть чемпионат до конца», — приводит слова Олича Metaratings.

В следующем матче внутреннего первенства «Краснодар» сыграет с «Рубином» на домашней арене. «Зенит», отстающий от «быков» на два очка, встретится со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.